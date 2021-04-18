Коронавирус: панихида в Германии, рекорды в Индии и Японии

Число заболевших коронавирусом COVID-19 стремительно растет в Индии и Японии. Власти ужесточают ограничения. И все больше тех, кто этим недоволен. В Европе – новые протесты.

Свечи, цветы и траурная панихида: в Германии почтили память жертв коронавируса. За время пандемии в стране скончались почти 80 тысяч человек.

"Давайте соберемся с силами, чтобы идти дальше. Мы пройдем этот путь, если будем держаться вместе. Давайте не позволим этой пандемии, которая заставляет нас держаться на расстоянии, отдаляться друг от друга как общество", – говорит президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

На днях кабмин Германии одобрил ужесточение контроля за развитием пандемии. В закон об инфекционной безопасности внесли поправку: в случае высокой заболеваемости в регионах автоматически вводятся жесткие ограничения. Жителей это не устраивает: по всей стране прокатились акции протеста, десятки человек задержаны.

В Италии на протест вышли работники сферы шоу-бизнеса. Около тысячи человек собрались на площади в центре Рима с кофрами для аппаратуры, требуя поддержки от правительства и снятия ограничений.

О возвращении к прежней жизни в Италии пока говорят с осторожностью. Впрочем, первые послабления есть – между регионами жители теперь могут передвигаться на скоростных "бесковидных" поездах. В вагон пустят только с отрицательным тестом на коронавирус. Пока такой состав курсирует по маршруту Рим – Милан. На очереди – рейсы в Неаполь и Венецию.

В Ватикане Папа Римский, который в последнее время общался с верующими посредством радио и телевидения, провел воскресную молитву из окна своего кабинета в Апостольском дворце. На площадь Святого Петра допустили пару сотен человек – в масках и с соблюдением социальной дистанции.

Зато никакой социальной дистанции и масок не предвидится на музыкальном фестивале в городе Бреда на юге Нидерландов. Его проводят в рамках очередного теста, во время которого голландские исследователи изучают пути распространения коронавируса. 10 тысяч билетов уже раскуплены – вот только местные жители и медики от этой идеи не в восторге. Онлайн-петиция против события такого масштаба уже собрала 100 тысяч подписей.

"Гостиничная индустрия здесь все еще закрыта, а сфера здравоохранения перегружена. Думаю, что это мероприятие на 10 тысяч человек может оказаться тяжелым для всех", – говорит местный житель Йост Ван Алст.

В Индии очередной антирекорд с начала пандемии – плюс 261 тысяча заболевших за последние сутки. Общее число зараженных в стране – почти 15 миллионов. В местных больницах не хватает коек, в отделениях реанимации заканчивается кислород.

Число заболевших растет и в Японии. В Осаке за последние сутки плюс 1220 человек – это самый большой показатель за всю пандемию. Власти Токио не исключают, что в столице придется снова ввести режим ЧС.

Тем временем в Израиле отменили требование носить маски на открытом воздухе. Однако они по-прежнему нужны в помещениях, транспорте и в местах большого скопления людей. Кроме того, там снова открылись школы. По данным Минздрава Израиля, в стране привиты уже 73 процента населения старше 16 лет.