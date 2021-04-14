C 2022 года AstraZeneca и Johnson & Johnson не нужны ЕС

Евросоюз не будет продлевать контракты с AstraZeneca и Johnson & Johnson в следующем году: о решении Еврокомиссии сообщила итальянская La Stampa. Урсула фон дер Ляйен попыталась перекрыть утечку, сообщив, что в ЕС уже вкололи 100 миллионов доз вакцин, каких – не уточнила. Зато уточнили скандинавы: в Швеции поставили на "стоп" Johnson & Johnson, в Дании – AstraZeneca. Во Франции сказали, что британским вакцинам пока доверяют. А уже привитый AstraZeneca Борис Джонсон всё равно боится лететь в Индию – программу его визита решено сократить.

Бурный выход из локдауна в Англии растянулся на несколько дней. Любители алкогольных напитков наслаждаются открытием пабов и пытаются количеством выпитого компенсировать то, что упустили за четыре месяца.

В порыве веселья меру соблюдают не все. Иногда возникают конфликты. Посетители одного из баров в Йорке стали свидетелями драки между двумя женщинами.

Более сознательные британцы выстраиваются в очередь за вакцинами. В Великобритании первую дозу получили 32 миллиона человек, это почти половина всего населения.

Проблема в том, что в Великобритании пациенты не выбирают себе тип вакцины. Вам приходит СМС-сообщение с приглашением, а дальше выдают то, что есть в наличии.

Один из самых распространенных препаратов – вакцина британо-шведской компании AstraZeneca. Из-за опасности возникновения тромбоза ее здесь уже не предлагают тем, кто моложе 30 лет.

В других европейских странах еще более жесткие возрастные ограничения для этой вакцины. В Дании она теперь вообще запрещена. Чиновница из датского лекарственного регулятора упала в обморок на пресс-конференции, когда объявили о запрете AstraZeneca.

В Британии все не столь эмоционально. И риск тяжелой формы коронавируса для многих здесь по-прежнему существенней, чем опасный побочный эффект.

"Забавно, что перед вторым уколом у меня спросили: не было ли у меня проблем с тромбами после первого. Я сказал, что у меня нет, а у моей матери возникли осложнения. Но она колола не AstraZeneca, а Pfiser", – рассказал мужчина.

Вслед за AstraZeneca проблемы с тромбозом возникли у другой вакцины – американской Johnson & Johnson.

"Это побочный эффект, когда количество тромбоцитов падает в связи со сгустками крови, которые скапливаются либо в венах, либо в мозгу. Это особый синдром, совершенно не связанный с другими формами тромбов", – сообщил Роберт Рид, профессор, представитель Комитета по вопросам вакцинации.

До выяснения всех обстоятельств, компания Johnson & Johnson прекратила применение вакцины в США и Евросоюзе, где на нее очень рассчитывали.

В Италии только что получили 184 тысячи доз. Теперь их будут хранить в холодильниках, пока не завершится расследование.

"Они могут хранится до двух лет, так что у нас есть достаточно времени, чтобы сделать соответствующие выводы и принять решение", – подчеркнул Стефано Бакканти, представитель правительственного комитета по борьбе с коронавирусом.

Чтобы избежать негативных последствий от побочных эффектов и перебоях с поставками, в Великобритании изучают возможность прививок разными вакцинами. Добровольцам–участникам испытаний в качестве второй дозы предлагают препараты Moderna или Novovax.

По такому же пути собираются пойти в Германии. AstraZeneca там запрещена сейчас всем, кто моложе 60 лет. А тем, кто уже сделал первый укол, могут предложить другой препарат.

В соседней Польше премьер-министр Адам Недзельский заявил об апогее третьей волны ковида.

Хуже всего сейчас ситуация в Швеции, там самые высокие показатели в Европе – 625 случаев на 1 миллион человек. Для массовых собраний там по-прежнему действует правило не больше 8 человек в одном месте.

Поэтому довольно странно выглядел футбольный матч, во время которого на трибунах сидело всего 8 зрителей. В то же время в стране открыты для посещения бары и торговые центры и там собирается немало людей. Но в борьбе с коронавирусом Швеция не первый раз принимает нестандартные решения.