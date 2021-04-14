Создатели "Спутника V" готовы помочь другим производителям

Центр имени Гамалеи готов поделиться с другими производителями технологиями очистки, которые используются при разработке лекарств. Об этом сообщили в ведомстве.

При производстве российской вакцины от коронавируса "Спутник V" используется технология, включающая в себя две стадии хроматографической очистки, а также два этапа тангенциальной фильтрации.

Центр имени Гамалеи обращает внимание на то, что любая вакцина имеет свои индивидуальные особенности, потому сравнивать их некорректно. При этом ведомство указало на то, что после вакцинации "Спутником V" не выявлено ни одного случая тромбоза.

Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова пояснила, что фактором риска развития тромбоза может стать попадание в вакцину высоких количеств остаточной ДНК COVID-19.