"Спутник V" может помочь в лечении онкологии

"Спутник V" может стать основой для новых противоопухолевых препаратов, об этом уже говорят ученые Российской академии наук. В вакцине научного центра имени Гамалеи два аденовирусных вектора – по сути, два вируса, лишенных гена размножения, и именно поэтому безопасных. Вектор просто переносит генетический материал для создания иммунитета. Так, говорят ученые, можно будет доставить противоопухолевый препарат прямо в клетки.

"То, что у нас есть опыт внедрения подобных вакцин в клиническую практику, позволяет нам в ближайшее время рассматривать вопрос транспортировки соответствующих противоопухолевых препаратов в клетки-мишени. Что крайне важно – ни одна страна мира не обладает таким опытом", – считает Владимир Чехонин, вице-президент Российской академии наук.

А еще сотрудники Сибирского отделения РАН смогли найти так называемые нейтрализующие антитела. Они вырабатываются иммунной системой при заражении вирусом. И эти молекулы оказались даже эффективнее тех, что использовали недавно в США, когда лечили от ковида экс-президента Дональда Трампа.

"В Сибири из всего большого спектра предварительно определены три антитела, которые имеют константу связи больше, чем соответствующие величины в американских двух первых препаратах, которые сейчас зарегистрированы фирмой "Регинирон". Потенциально наши ученые нашли эти конфигурации в нейтрализующих антителах, в этих белках, которые имеют возможности, чтобы на основе были сделаны лекарства", – пояснил Александр Сергеев, президент Российской академии наук.

Учитывая объемы производства "Спутника V", провакцинировать 60% населения России можно будет уже к середине года, говорят разработчики вакцины. И уточняют важный момент: иммунитет будет и в том случае, если прививку вторым компонентом "Спутника V" сделать не через три недели, как по инструкции, а через два месяца, тем более что кривая заболеваемости идет вниз.

"Сейчас мы наблюдаем тенденцию по отступлению заболевания, мы очень осторожно к этому относимся, потому что впереди весенний эпидемический сезон, когда в популяции распространяются обычные сезонные инфекции. И здесь очень важно, чтобы система здравоохранения качественно сработала", – заявила Татьяна Голикова, вице-премьер Правительства РФ.

Это важно и в случае, когда ковидом болеют дети. И вот как раз они сделать прививку от COVID-19 не могут, пока не завершится исследование на взрослом населении. Такой регламент закреплен в законодательстве. Но и здесь уже отчетливо видны перспективы – окончательные итоги вакцинирования "Спутником" категории 18+ должны подвести в мае.

"Любой лекарственный препарат, включая вакцинные препараты, можно начинать исследовать на детском населении, после того как полностью в полном объеме будет закончено исследование на взрослом населении. Если будет все хорошо, то с июня этого года мы приступим к исследованиям данного вакцинного препарата на детском населении", – сообщил Александр Гинцбург, директор НИЦЭМ им. Гамалеи.

Восемьсот тысяч человек сегодня лечат в ковидных стационах по всей стране. Это на треть меньше показателей осени 2020 года, об этом сегодня рассказал глава минздрава Михаил Мурашко. При этом подчеркнул – эпидпроцесс пока продолжается.

"Я бы пока не говорил о стабильной ситуации. Мы видим, что инфекция отступает. Конечно же, массовая вакцинация повлияла на развитие эпидемического процесса. Потому что те объемы вакцины, которые сегодня доставлены в регионы и уже привито население – это уже эпидемически значимый результат", – отметил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Как раз для эпидемически значимого результата в России утвердили стандартный образец штамма коронавируса. Таким образом, все тест-системы приведут, что называется, к одному знаменателю – это повысит качество исследований. От них напрямую зависят разработки и выводы российских ученых. Так что, возможно, найденные нейтрализующие ковид антитела – это еще не весь арсенал иммунитета.