Две российские вакцины спешат на помощь "Спутнику V"

Вместо антител будут Т-лимфоциты. Они "запомнят" коронавирус и в любой момент смогут сопротивляться. Об этом сегодня заявляют специалисты ФМБА, разработчики ещё одной российской вакцины от коронавируса. Их препарат будет действовать через, так называемые консервативные белки. Они смогут подстраиваться под эпидемическую ситуацию, а значит мутации для такой вакцины – не проблема.

"Сегодня мы подбираем именно консервативные белки, которые меняются и к нему делаем клеточный иммунитет. Это даёт нам избежать мутаций вируса. Вот такую вакцину сегодня делает ФМБА РФ, я думаю, в скором времени с июля месяца пойдет на клинические исследования", – поясняет Татьяна Яковлева, первый заместитель руководителя ФМБА России, заслуженный врач РФ, д.м.н.

Научный центр имени Гамалеи в это время уже наращивает объемы производства "Спутника V". Больше 4 миллионов доз в месяц готовится выпускать площадка "Фармасинтез". И этот объём исключительно на российский рынок.

"Сейчас у нас запланирован выпуск вольтационных серий, они направлены на контроль качества в центр Гамалеи и именно он будет принимать решение о включении нашей площадки в регистрационное удостоверение вакцины. Мы ожидаем, что во втором квартале все регистрационные процедуры пройдут и в начале третьего квартала мы сможем приступить к производству", – отметил Николай Голуб, директор по развитию биотехнологического направления ГК "Фармасинтез".

Тем более, что третья волна коронавируса возможна, говорят в научном центре имени Гамалеи. Впереди весна, слякоть, влажность воздуха 70-80% – идеальные условия для "короны". Ведь все хорошо помнят "европейскую волну", опыт Италии и Испании. Как стремительно росло число заболевших осенью двадцатого.

"Некоторая волна в России ещё возможна, и сбить её может только массовая вакцинация. Эта волна у нас, связанная с потеплением. Вот самая благоприятная среда для иновирусных инфекций, в том числе коронавируса. У нас ещё не наступила, грубо говоря, весна", – уверен Фёдор Лисицин, ведущий специалист центра имени Гамалеи.

Как раз весной к формированию коллективного иммунитета должна подключиться ещё одна вакцина – "классическая" от центра имени Чумакова. В основе – инактивированный, ослабленный коронавирус. Его штаммы биоинженеры буквально поштучно собирали в Коммунарке с самого начала пандемии.

"Наши специалисты пропадали сутками в больницах и в Коммунарке. Было собрано больше 600 образцов вируса в полевых условиях, они были обработаны. Посмотрели их свойства, выбрали из всего этого богатства те вирусы, которые подходят для вакцины и тест-систем. И этот конкретно штамм вируса сейчас используется для производства вакцины", – рассказал Константин Чернов, директор по развитию Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова.

Первую серию препарата – 100 тысяч доз – разработчики планируют выпустить в гражданский оборот уже в марте. Технология из пятидесятых, которая победила полиомиелит, в сочетании с современными разработками – вот так выглядит ещё одна формула успеха на большом антиковидном поле микробиологов.