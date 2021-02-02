Дефицит вакцин и снятие ограничений: ситуация с COVID-19 в мире

Снежные бури и рекордные за последние годы сугробы сковали фармлогистику даже в Нью-Йорке и Бостоне — там не открылись пункты вакцинации людей старше 75 лет. В Коннектикуте шторм "заморозил" сразу 10 тысяч уколов. Продукцию Moderna и Pfizer так и не привезли, сославшись на нулевую видимость на дорогах.

Задержек с поставками вакцин, но уже из-за введенных Евросоюзом ограничений, опасается Япония. В Токио подчеркнули, что Брюсселю придется выполнить условия договора о поставках, несмотря на внутренний дефицит. Отставание от соседних Китая и Южной Кореи вынудило премьера страны Ёсихидэ Сугу продлить чрезвычайное положение в большинстве префектур до 7 марта. Японские СМИ раскритиковали это решение не только в контексте "подвешенного статуса" летней олимпиады, но и внутриполитического скандала, за который Суга извинился перед парламентом.

Ограничится ли все извинениями, пока не ясно. Уже известно, что пять либерал-демократов, среди которых бывшие министры, подали в отставку после того, как признались, что 18 января отправились в токийский район Гиндза, чтобы сначала отужинать в итальянском ресторане, а затем отдохнуть с подругами в ночном клубе.

К слову, тема "особого статуса" во времена пандемии сегодня является общемировой. По данным британской Daily Mail, из-за строгих правил получения вакцины в Калифорнии растtт популярность "прививочного туризма". Агенты кинозвезд и руководители студий летят во Флориду, на Гавайи и даже на Аляску, где не существует возрастных ограничений. Более того, ради желанной вакцины некоторые сверхбогатые жители штата идут на подкуп врачей или выдают себя за медработников.

А вот власти Дубая решили действовать строго. Там новая вспышка коронавируса, поэтому закрывают клубы и торговые центры, а аренду яхт и вилл временно приостанавливают. К слову, в Эмиратах началась вакцинация, но только для граждан страны.

Ватикан в эпоху коронавируса — одно наслаждение для тех, кто не любит туристов и очереди. Можно зайти на площадь, сделать историческую фотографию — было бы кому. В Риме нет гостей и закрыто 99 процентов отелей. Это чудо — пройти по пустой Сан-Пьетро.

Полиции на площади Святого Петра больше, чем туристов. Точнее, туристов просто нет, им неоткуда взяться, поскольку передвижения между регионами и некоторыми странами ЕС по-прежнему запрещены. Единственная новость в эти дни — открылись государственные музеи, ватиканские в том числе.

Только Джанни Креа может понять, что значит открыть 2 976 дверей впервые после трехмесячного перерыва. Утром в понедельник, 1 февраля, ключник ватиканских музеев вернул зрителям Рафаэля, Микеланджело, папские коллекции. 88 дней эти богатства были на замке, и это был самый тяжелый и самый длинный период со времен Второй мировой.

В понедельник в Италии в "желтых регионах" открылись не только музеи — наконец можно выпить кофе в баре за столиком из чашки, а не из пластикового стаканчика на вынос. Если тенденция сохранится, есть шанс увидеть открытыми горнолыжные курорты к концу февраля. За последние сутки новых случаев в стране 8 тысяч — самый низкий показатель с начала года.

В Британии тоже который день цифры уверенно снижаются, а количество вакцинированных растет. Премьер Джонсон, посетив центр вакцинации в Западном Йоркшире, успокоил врачей и пациентов. По его словам, вакцины, что уже на рынке, эффективны против новых вариантов вируса. Выступая в центре, он рассказал, что накануне созванивался с семьей Томаса Мура, 100-летнего ветерана. В начале пандемии он собирал деньги для системы здравоохранения Британии. О его здоровье беспокилась вся страна и лично премьер Джонсон. Новость о смерти Томаса Мура пришла во вторник, 2 февраля, после обеда.

Британия — образец и объект зависти для ЕС — 9 миллионов вакцинированных. В Германии лишь 2 миллиона, а население там меньше. Вакцин нужно больше и разных — их продолжат разрабатывать, одобрять. Некоторые разработки в плане 2022 года, потому что до сих пор неизвестно, точно понадобится ли ревакцинация. Именно потому Ангела Меркель, которая надеется к лету сделать прививку каждому взрослому гражданину страны, делает ставку на внутреннее производство препаратов, а не на экспорт, чтобы ни от кого больше не зависеть.

Наращивая темпы вакцинации, страны постепенно ослабляют ограничительные меры. В Греции на очное обучение вернулись студенты. В Болгарии 1 февраля открыли спортзалы, торговые центры.

В Хорватии, не дождавшись официального решения, владельцы баров и ресторанов пошли на нарушение и риск быть оштрафованными. Они открыли заведения на 15 дней раньше.

На нарушителей закона охотятся и в Австрии. В Тироле полиция устроила облаву на нелегальных туристов, которые приехали покататься на лыжах, нарушив закон, въехав в страну под предлогом поиска работы. Нарушители из Дании, Германии, Швеции были оштрафованы на сумму в 2 180 евро каждый.

Италия на этой неделе с опозданием и техпроблемами в системе записи начинает второй этап вакцинации тех, кому за 80 — это 4 миллиона человек. Нужны дозы, поставки без сбоев и люди. С этим не везде хорошо.