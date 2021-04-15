Россия поможет другим вакцинам стать лучше, невзирая на клевету

Словения отменяет десятидневный карантин для привитых вакциной "Спутник V". На каких условиях власти страны будут пускать иностранцев? А также чем наши разработчики могут помочь иностранным производителям вакцин?

Нужно будет сделать прививку не менее чем за 21 день до приезда в Словению. Полиция будет принимать свидетельства о вакцинации на словенском и английском языках. Ранее основанием для освобождения от карантина власти считали сертификаты о прививке вакцинами Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

В настоящее время заключены соглашения по производству нашей вакцины на 20 площадках в более чем 10 странах, включая Индию, Бразилию, Китай, Италию, Сербию, Белоруссию и Казахстан. Производство препарата за рубежом уже запущено, а теперь стало известно о планах выпускать нашу вакцину еще и в Южной Корее.

"Спутник V" занимает второе место в мире по числу полученных регистрационных удостоверений. Российская вакцина зарегистрирована в 60 странах, общее население которых превышает 3 миллиарда человек. Представители Минздрава Аргентины накануне заявили, что "Спутник V" демонстрирует большую иммунную защиту, чем другие вакцины. А вот заявления президента страны, который заболел после прививки, но уже выздоровел:

— Я смог легко перенести заболевание благодаря вакцине, что получил.

При этом конкуренты, производители вакцин из других стран, после очередного признания "Спутника V" придумывают очередные провокации. То появляются статьи про недостаточную эффективность нашей вакцины против новых штаммов, то лживые обвинения в сокрытии информации об умерших после прививки. Росздравнадзор это опровергает. Вот как подобные провокации комментируют в РФПИ:

"Мы видим целенаправленную кампанию со стороны ряда западных фармацевтических организаций, политических сил, которые хотят сдерживать Россию. Практически каждый день приходится пояснять позицию по "Спутнику V" о том, что вакцина безопасна — это очевидно по ее использованию в различных странах. Мы, конечно, видим, что провокации будут только усиливаться. Нам помогает двигаться вперед то, что у нас, безусловно, самая безопасная и эффективная вакцина. Здесь есть несколько целей — это не только коммерческая. Понятно, что ряд западных вакцин хотят фактически стать монополистами", — прокомментировал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Подобными атаками западные фармпроизводители пытаются отвлечь внимание от своих собственных проблем. Например, в мире зарегистрировано более двух тысяч смертей после вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech. Производители этого препарата столкнулись с серьезными сложностями при переходе от лабораторного к коммерческому производству. Упало качество очистки — Европейское агентство лекарственных средств зафиксировало в препарате осадок. Наш центр Гамалеи предлагает иностранным коллегам помочь решить эту проблему. Специалисты готовы поделиться технологией очистки с другими производителями вакцин от COVID-19. Эти меры помогут им минимизировать риски побочных эффектов. Наша технология отличается тем, что она включает в себя несколько стадий детальной фильтрации.

"Препарат, который мы очищаем, отвечает существенно более высоким стандартам. Как результат, мы имеем меньшее количество примесей. Технология очистки является действительно нашей гордостью, которой мы готовы поделиться. Эта очистка будет полезна для аналогичных препаратов — AstraZeneca, Janssen, а дальше, собственно, это вопрос переговоров", — отметил руководитель лаборатории НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Владимир Гущин.

Благодаря многостадийной очистки риск образования тромбов сводится на нет. Вот что рассказала руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова:

"В ходе проведения фармацевтического и экологического надзоров нами не зафиксировано ни одного случая тромбозов, которые развились на фоне применения препарата "Спутник V" и которые стали следствием его применения. Многостадийная система очистки "Спутник V" исключает попадание в вакцину высоких количеств остаточной ДНК, которая и является фактором развития тромбозов. При этом зарубежные вакцины содержат в разы больше нуклеиновых кислот, чем "Спутник V".

Кроме того, российская система контроля за безопасностью иммунизации прошла аудит Всемирной организации здравоохранения.