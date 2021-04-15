"Спутник V" – надежда для мира

"Спутник V" начали производить в Сербии, сообщили сегодня в Российском фонде прямых инвестиций. В дальнейшем Белград может поставлять ее в другие страны. Отметили эффективность российского препарата и в Аргентине.

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" более эффективна, чем любые другие препараты. Об этом заявили в министерстве здравоохранения Аргентины. Применять российскую разработку в южноамериканской стране начали еще в декабре 2020 года.

"После вакцинации первым компонентом "Спутника V" заболевание было выявлено у 0,25 процента привившихся. В случае применения вакцины китайской компании Sinopharm этот показатель составил 0,49 процента, препарата индийского производства Covishield – 0,46 процента", – отмечает глава департамента по контролю за инфекционными заболеваниями министерства здравоохранения Аргентины Хуан Мануэль Кастелли.

В Российском фонде прямых инвестиций сообщили – "Спутник V" также начали производить в Сербии. Вакцину там используют с января. Страна стала первой в Южной Европе, где объявили о запуске производства российского препарата. Белград сможет поставлять его и в другие страны.

Тем временем власти Бельгии объявили о поэтапном смягчении ограничений. С понедельника жителям страны разрешат выезжать за границу, но пока только в пределах Евросоюза. Еще через неделю откроют парикмахерские и магазины. 8 мая обещают разрешить работу кафе и ресторанов. Но принимать посетителей можно будет только на летних верандах.

С понедельника отменить ограничения готовится и Швейцария. Там откроются театры, кинотеатры и концертные залы. Кафе и рестораны пока будут работать в формате уличных террас.

Однако в Португалии парламент уже в 15 раз продлил действие чрезвычайного положения. Ограничительные меры будут действовать как минимум до 30 апреля.

Сложной остается ситуация и в Италии. Практически вся страна – в "оранжевой зоне". Протесты профсоюзов продолжаются уже несколько месяцев. Сейчас на улицы вышли сотрудники авиакомпании Alitalia. Они требуют поддержать отрасль, которая из-за пандемии коронавируса COVID-19 находится на грани разорения.

В Бразилии ограничениями недовольны работники баров, ресторанов и пляжных киосков. Протесты не утихают. Но смягчения карантина не будет. Ведь за сутки в Бразилии зафиксировано еще 82 тысячи заболевших.