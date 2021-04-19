Эффективность "Спутника V" увеличилась

В Центре имени Гамалеи рассказали, что эффективность "Спутника V" достигла отметки в 97,6 процента. К такому выводу специалисты пришли на основе результатов анализа данных о заболеваемости COVID-19 среди россиян, которые были привиты вакциной.

Исследование проводилось с 5 декабря 2020-го по март текущего года. Результаты основаны на анализе 3,8 миллиона граждан, которые получили два компонента вакцины. Об этом сообщают в Российском фонде прямых инвестиций.

Гендиректор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург обратил внимание на то, что реальная эффективность препарата может быть даже выше. Связано это с тем, что данные системы учета заболевших допускают временной лаг между забором образца и постановкой диагноза.

Ранее в журнале The Lancet были опубликованы данные, согласно которым эффективность "Спутника V" оценивалась в 91,6 процента.

В Центре имени Гамалеи сообщили, что в России на данный момент выпущено уже около 20 миллионов доз вакцины. Кроме того, "Спутник V" зарегистрирован в 60 странах мира.