В России произведено около 20 миллионов доз вакцины "Спутник V"

В настоящее время в России произведено около 20 миллионов доз препарата от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщили в Центре имени Гамалеи.

Заместитель директора ведомства по научной работе Денис Логунов отметил, что в гражданский оборот выпущено 16 миллионов доз вакцины. Кроме того, в настоящее время "Спутник V" зарегистрирован в 60 странах. Как минимум 6 готовы производить вакцину у себя, сообщает телеканал "Россия 24".

Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что темпы распространения коронавируса в мире поднялись на самый высокий за весь период пандемии уровень. Самая тяжелая эпидемиологическая обстановка в Индии. Также много заболевших в Турции.

В Россию за вакцинацией от коронавируса даже приезжают туристы, поскольку в некоторых странах ждать прививку приходится долгое время.