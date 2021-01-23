Африканский союз заинтересован в поставках вакцины "Спутник V"

Российский фонд прямых инвестиций и Африканский союз обсуждают поставки российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Как рассказали "Интерфаксу" в посольстве России в Эфиопии, в переговорах также участвуют представители Комиссии Африканского союза, Центра АС по контролю над заболеваниями и Афрэксимбанка.

РФПИ обладает эксклюзивными правами на поставки препарата за рубеж.

Пока из африканских стран только Алжир разрешил применять "Спутник V" на своей территории, но поставки вакцины пока не начались.

Вакцина центра имени Н.Ф.Гамалеи зарегистрирована по ускоренной процедуре в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Белоруссии, Венгрии и ОАЭ. Всего 12 стран, включая Россию.