Третья волна в Европе: кто спасся при помощи "Спутника"

В третьей волне эпидемии коронавируса Польша захлебнулась сразу после Пасхи. Когда заканчиваются аппараты ИВЛ в больницах – это диагноз – в регионе Силезия их больше нет. И почти 1000 смертей за сутки. Все очень плохо, заявил представитель Минздрава.

"Дамы и господа, касаемо неприятной и трагической статистики. 954 смерти за сегодняшний день. Должен сказать, что таких цифр у нас еще не было. Подобный рост – это всегда последствия роста инфекций, роста госпитализаций и возросшее число людей, которые за последние две недели проиграли в борьбе с коронавирусом", – сказал Войцех Андрусевич, пресс-секретарь Министерства здравоохранения Польши.

На этой неделе все официальные заявления – как под копирку. "Дамы и господа, 25 тысяч новых случаев – перебор", – сообщил населению министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.

"Реанимационные отделения наполняются очень быстро, причем во всех частях Германии. Примерно 4500 больных ковидом находятся в реанимации. На прошедшей неделе добавились 700 пациентов. Это прирост в 20% только за одну неделю", – отмечает Лотар Вилер, президент Института Роберта Коха.

Тонут Венгрия, Франция. В Румынии у врачей – эмоциональное выгорание. Закончив смену, в больнице Тимишоары покончил с собой врач из "красной" зоны. В прошлом году через интенсивную терапию там прошли 3500 человек, не смогли спасти каждого шестого.

Италия тоже на грани. Спустя год все уже понимают, какие цифры нужно смотреть: количество пациентов в реанимации. Протесты в Риме Неаполе Милане сразу после пасхальных праздников – зрелище эффектное. Рестораны на ужин не работают с ноября, три недели назад их закрыли и на обед – разрешена только доставка. От правительства требуют открыть все и всех. Но кто решится разрешить пить Aperol Spritz в барах, пока в больницах умирают по 1000 человек в день?.. 718 человек – только в субботу.

"Мы не были готовы. Очень много молодых. А вирус все агрессивнее. Наши платы – битком", – говорит Гуидо Коен Тирелли, представитель Ассоциации медицинских учреждений Лацио.

Европу топит не только третья волна – лекарство от нее. Франция планирует сделать 2 миллиона прививок. Открыть 30 центров по вакцинации – французы иронично называют их "вакционодромами". Записываться можно онлайн, по телефону.

Это было неизбежно. Что можно требовать от людей, которых сначала уговаривали бежать на прививку, потом отрицали очевидное. Теперь, когда связь вакцины AstraZeneca с тромбозами доказана, Европейское агентство по лекарственным препаратам рекомендовало указать это официально, в списке побочных эффектов, предстоит сделать невозможное – вызвать на повторный укол тех, кого просили подождать, пока ученые разберутся, что там не так с AstraZeneca. В Дании и Норвегии она до сих пор под запретом.

В Германии ее не будут колоть тем, кому до 60. Срочно меняя планы, все изучают альтернативы: Бавария подписала предварительный контракт на производство "Спутника" у себя, как только ее одобрят в ЕС. В холодильниках Италии осталось лишь 3 миллиона доз – на повторную прививку – и страна не знает, что делать. Только на Сицилии отказ от AstraZeneca – в 80% случаев.

Между суровой реальностью – очередями за вакциной, переполненными палатами и светлым будущим без ковида – не так много, как кажется. Всего пара километров. Там – глубоко внизу – Италия. Наверху – Республика Сан-Марино, которая, кажется, дышит другим воздухом. Да просто дышит. Пока Италия еще только раскачивается, здесь разогревают уже вторую дозу – это государственный госпиталь Сан-Марино. В теплых руках медсестер – ампулы с российским "Спутником". Первую партию "Спутника" сюда привезли 23 февраля – 7 тысяч ампул. Вторая пришла накануне.

- Сделаны 15 673 прививки, из них первую дозу получили 9021, 6653 человека привиты полностью, – рассказал Серджио Рубино, санитарный директор государственного госпиталя Сан-Марино.

- А население Сан-Марино – 33 тысячи человек.

33 тысячи человек. Если привита уже половина, вычитаем детей, переболевших – у них антитела, получается, Сан-Марино – на финишной прямой. Спрашиваем всех подряд. Сначала в зале ожидания. Эта семейная пара после второй дозы.

- Каким был этот опыт?

- Ничего не почувствовали.

А это уже наверху в городе. Здесь пока нет туристов, но и масок уже почти нет. Если бы не закрытые магазины и пустые улицы, то это почти Сан-Марино из прошлой жизни, до ковида. Здесь уже открыты бары, рестораны. Можно сесть за столик – неслыханная для Италии роскошь – выпить кофе, бокал вина.

Сан-Марино просто повезло – другие законы. На Брюссель, да и даже на Рим можно не оглядываться. Третья волна для республики была тяжелой: 60 человек – в палатах интенсивной терапии. В единственном в республике госпитале это было ЧП. Про Сан-Марино просто забыли – кампания по вакцинации в Италии началась в декабре, в феврале сюда ни прислали ни одной дозы, хотя нужно-то было всего ничего – не миллионы, а несколько тысяч ампул, ведь республика – микроскопическая.

Решение местные власти приняли быстро. На переговоры с производителями "Спутника" ушло всего 10 дней. В Сан-Марино оценили и скорость принятия решения. В кампании по вакцинации принимают участие 80% населения. В июне здесь готовятся открывать туристический сезон – это официальной заявление генерального секретаря по медицине.

"Конечно, речь идет о геополитике. К счастью, нас это не касается: мы – маленькая республика. Мы никому не угрожаем. У нас нет армии. Мы свободны. У нас есть свобода выбирать и принимать решения в интересах населения, не обращая внимания на политику", – подчеркнул Роберто Чаватта, генеральный секретарь по здравоохранению Сан-Марино. Туристический сезон Сан-Марино заслужила, отстояв в очереди за прививкой.

Такие же цифры – 80% вакцинированных и такие же кадры – все открыто – в Гибралтаре. Без вакцинации на традиционное лето вряд ли кто-то может рассчитывать.

Хороший пример для стран, которые рассчитывали весной отменить ограничительные меры, – Турция. Она открыла свои пляжи в марте для всех, а теперь спасает больницы: 56 тысяч новых случаев в сутки. В стране, где гуляют оба штамма, снова вводят комендантский час.

В зоне риска не только турзоны – провинции, именно там очень высокая смертность. Судя по цифрам, весь апрель с вирусом будет бороться и Европа, открывая снова, закрывая, продлевая ограничительные меры. Все будет зависеть от того, насколько туго приходится больницам. Границы, паспорта вакцинации – это третий вопрос. До сезона еще нужно дожить.