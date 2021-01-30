В Индии запросят разрешение на срочное использование вакцины "Спутник V"

Партия российской вакцины от коронавируса COVID-19 сегодня прибыла в Белград. Всего – 40 тысяч доз препарата. Как сообщил министр по инновациям Ненад Попович, сейчас власти ведут переговоры о производстве "Спутника V" на территории своей страны. Вакцинация российским препаратом началась в Сербии 6 января, напоминает телеканал "Россия 24".

В Индии планируют экстренно запросить разрешение на использование российской вакцины "Спутник V". Лаборатория, которая проводит фазу клинических испытаний совместно с Фондом прямых инвестиций, подаст прошение уже в феврале.

Ранее в Боливию доставили первую партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Самолет с препаратом прилетел в столичный аэропорт из Аргентины. Президент Боливии Луис Арсе лично принял участие в процессе разгрузки контейнеров с вакциной. Он заявил, что кампания по вакцинации населения "Спутником V" начнется в стране уже завтра, 31 января.

Первую партию препарата, разработанного Центром Гамалеи, сегодня также получит Алжир. В первую очередь дозы вакцины от коронавируса получат медицинские работники и пожилые люди, заявил официальный представитель правительства страны.

Вторую российскую вакцину – центра "Вектор" – сегодня первым в мире зарегистрировал у себя Туркменистан.