Недисциплинированный Петербург: город лидирует по заболевшим и умершим от ковида

За минувшие сутки наибольший суточный прирост заразившихся коронавирусом зафиксирован в Санкт-Петербурге – 3 347. Здесь же наибольшее количество летальных исходов – 72. На втором месте – Москва (2 452 новых случая, 65 человек скончались).

Регионами с наименьшими темпами прироста заразившихся являются Республика Алтай и Тыва.

Суточный прирост новых заболевших ковидом в России составил 21 152 случая, умерли за сутки 597 пациентов. Такие данные приводит оперативный штаб. Всего в России выявлено 3 миллиона 633 тысячи 952 случаев коронавируса. От осложнений в результате инфекции скончались 67 220 человек.

По информации Роспотребнадзора, в России проведено более 97,6 миллиона тестов на COVID-19.

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский считает, что Петербург находится на первом месте в России по суточному приросту новых случаев из-за недисциплинированности горожан и их отношения к профилактике (средствам индивидуальной защиты и соблюдению дистанции).

"Лично мой жизненный опыт посещения Питера показывает, что данные мероприятия нашими согражданами в Питере выполняются более недисциплинированно, чем в Москве", – сказал РИА Новости Вознесенский.

Кроме того, Москва, по его словам, раньше вступила в эпидемию, в связи с этим формирование естественного иммунитета после перенесенного заболевания у москвичей будет быстрее происходить. Третья причина – вакцинация. В Москве на сегодняшний момент привилось большее количество людей, чем в Петербурге. Все это сказывается на статистике заболевания.