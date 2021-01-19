Темпы роста заболеваемости COVID-19 в РФ падают

Темпы распространения коронавируса в ряде регионов падают, в Москве этот коэффициент опустился до 0,75, это минимум с июня, Санкт-Петербург уже второй раз обогнал Москву по суточному приросту инфицированных.

Покровская больница Санкт-Петербурга. С начала октября весь Среднегаванский проезд был в очередях из скорых. С нового года ситуация очень медленно улучшается, что, впрочем, никак не улучшило общероссийскую статистику – Петербург второй раз за две недели бьет неприятный рекорд заболеваемости.

25% свободных коек. В конце прошлого года их не было вообще. Но оптимизм весьма относителен. Еще две больницы переоборудованы в инфекционные госпитали, отсюда и улучшение ситуации с местами.

Впрочем, и непочетное первое место в ковидной статистике комитет здравоохранения Петербурга не тревожит. Ведь в этот 3281 случай входят и те, кому тесты делали не только в понедельник, но и в субботу, и в воскресенье.

"Это обычный циркадный ритм, в понедельник и вторник у нас обычно больше. Сравнивать с другими регионами не очень логично, потому, что другая плотность населения", – пояснил Андрей Сарана, первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

На 98% заполнена Боткинская больница, которая самой первой приняла на себя удар еще в марте прошлого года. И все же, есть тенденция к улучшению, врачи подписывают выписные листы.

Разница снова небольшая, 160 случаев разделяют Москву и Питер. Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге в три раза меньше заразившихся, чем в Москве. Общее число заболевших по России также постепенно снижается.

Роста нет в Краснодарском крае. С начала года регион принял больше полумиллиона туристов, но всплеска заболеваемости не было.

"Мы находимся также в шесть раз ниже эпидемиологического порога по гриппу и ОРВИ. Есть понимание, что мы готовы к любому развороту ситуации", – рассказала Татьяна Гречаная, заместитель руководителя

управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Защиту от ковида получили уже свыше миллиона россиян.

В Казани 92-летняя Зинаида Никаноровна прошла уже оба этапа вакцинации.

"Чувствую себя отлично и считаю, что бояться каких-то осложнений после прививок не стоит", – говорит Зинаида Бодрягина.

К вакцинации от COVID-19 в Марий Эл приступили военнослужащие Йошкар-Олинской ракетной дивизии.

"Состояние отличное, боевое. Жалко, что нельзя в течение пяти дней заниматься спортом", – отрапортовал Алексей Наливайченко, заместитель командира дивизии по военно-политической работе.

Хабаровский край получает самую большую партию вакцины – 21 600 доз. В регионе второй день подряд меньше трехсот заболевших. Один из роддомов снова принимает беременных пациенток спустя три месяца работы в режиме ковидного госпиталя.

"Была проведена первоначальная санитарная обработка против короновирусной инфекции. Взят контроль результатов – все пришли с поверхности смывы отрицательные", – рассказал Дмитрий Ежов, главный врач родильного дома № 2 Хабаровска.

В Орловской области для переболевших ковидом проводят бесплатную реабилитацию. Ингаляции, лечение горным воздухом и спелеокамеры.

"Предназначена для лечения заболеваний органов дыхания: хронические бронхиты, пневмонии, бронхиальная астма, кроме этого идет воздействие на иммунную систему", – пояснил Валерий Епихин, заместитель директора санатория по медицинской части.

А в Костромской области в эти дни волонтеры разносят не только продукты и медикаменты. До 25 января все желающие могут получить освященную воду на дом.

В борьбу с ковилом включились юные изобретатели из Астрахани. Автоматический робот-дозатор из детского конструктора – разработка двух мальчишек. Работа робота полностью автономна.

"На дворе 2021 год, а мы просто нажимаем. Нам хотелось реализовать, чтобы он автоматически работал", – отметил Дамир Апазиев, воспитанник Астраханского технопарка.

В разных регионах отрабатывается идея выдачи ковидного паспорта.

В Башкирии сегодня уточнили – документ, который с 5 февраля будут выдавать тем, у кого есть антитела к коронавирусу – будет действовать не больше трех месяцев. Только в течение этого времени QR-код будет отображаться на странице пользователя на портале госуслуг.

Идею с QR-кодом поддержали и на Сахалине – сначала там хотели выдавать вакцинированным специальные бейджи.

Электронный документ планируют ввести и в северной столице.