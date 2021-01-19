Не пить и не ходить в баню: Минздрав разъяснил правила вакцинации

Минздрав России составил и опубликовал документ, который регламентирует весь процесс прививочной кампании от коронавируса. Соответствующее методическое пособие отправлено в регионы страны.

Отмечается, что необходимости в тесте на антитела и ПЦР для вакцинации нет. Сдавать анализы нужно лишь при контакте с возможным носителем коронавируса, а также при наличии одного из симптомов болезни.

В документе Минздрава приводятся рекомендации тем, кто сделал прививку от COVID-19. Гражданам советуют воздерживаться в течение трех дней от употребления алкоголя, походов в баню или сауну, чрезмерных физических нагрузок. Также нельзя мочить место инъекции.

В пособии ведомства приведена общая информация о препарате "Спутник V". Ознакомиться с документом можно на сайте Минздрава.

Ранее сообщалось, что вакцина новосибирского научного центра "Вектор" показала стопроцентную эффективность. "ЭпиВакКорона" отличается простыми условиями хранения и транспортировки.