Роспотребнадзор: вакцина "Вектора" показала стопроцентную эффективность

Роспотребнадзор оценил эффективность вакцины "ЭпиВакКорона", разработанной новосибирским научным центром "Вектор". В ведомстве сообщили, что она составляет 100 процентов.

"Эффективность вакцины складывается из ее иммунологической эффективности и профилактической эффективности, – уточнили в Роспотребнадзоре. – По результатам первой-второй фаз клинических испытаний иммунологическая эффективность вакцины "ЭпиВакКорона" составляет 100 процентов".

Россия первой в мире разработала и зарегистрировала вакцину против коронавируса. В августе 2020 года регистрацию прошел препарат "Спутник V", созданный центром имени Гамалеи. "ЭпиВакКорона" была зарегистрирована в октябре. В данный момент готовится к регистрации препарат центра имени Чумакова "Ковивак".

В ходе массовой вакцинации в России используется в основном "Спутник V".