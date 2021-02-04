Иммунитет на год: "Вектор" завершил испытания вакцины на людях 60+

Новосибирский "Вектор" завершил пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" на людях старше 60 лет. Сильных побочных реакций выявлено не было, отметила исполняющая обязанности замгендиректора по научно-методической работе и международному сотрудничеству Центра Татьяна Непомнящих.

Разработчики ожидают, что эффект от прививки будет сохраняться в течение года, сообщает "Интерфакс".

"В большинстве своем люди или не жаловались, или жаловались только на небольшую болезненность в месте инъекции", – отметила Татьяна Непомнящих.

"ЭпиВакКорона" – вторая российская вакцина от COVID-19. Клинические испытания вакцины прошли в июле-сентябре 2020 года. Это вакцина, созданная на основе пептидной технологии. Масштабное производство этой вакцины развернется в феврале 2021 года. По словам зампреда российского Совбеза Дмитрия Медведева, в России планируется производить не менее полутора миллионов доз "ЭпиВакКороны". Эту вакцину уже также зарегистрировали в Туркмении.

Вакцинация в России проводится пока разработанной первой в мире вакциной от коронавируса "Спутник V". Начиная с марта прививаться можно будет уже "Спутником" и "ЭпиВакКороной", а затем до конца марта или начала апреля подоспеет третья российская разработка ‑ "КовиВак" Центра имени Чумакова. Регистрацию "КопиВак" планируется завершить в феврале 2021 года.