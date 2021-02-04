Халяльная или нет? В ДУМ РФ объявили: в "Спутник V" нет запрещенных для мусульман компонентов 

Данные о составе вакцины "Спутник V" были переданы в Духовное управление мусульман РФ. Как сообщает ГТРК "Татарстан" в эфире "Россия 1" и "Россия 24" со ссылкой на РИА Новости, запрещённых для мусульман компонентов в составе препарата нет.

Напомним, что 1 февраля заместитель Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина рассказала об уникальном запросе от республики. ДУМ Татарстана направило производителям запрос о проверке вакцин от COVID-19 "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" на халяльность. Верующих беспокоил вопрос, присутствует ли в составе препаратов желатин в процессе изготовления.

Зампредседателя ДУМ РФ муфтия Ильдара Аляутдинова рассказал, что создатели "Спутник V" уверили, что желатина в составе вакцины нет.

"Каких-либо человеческих компонентов (клеточных линий) там тоже нет. По сути своей, на первый взгляд, мы можем сказать, что чего-то запрещённого с точки зрения ислама там нет", – подчеркнул муфтий.

У разработчиков также уточнили отдельные моменты по составу препарата. На будущей неделе состоится совместное заседание богословов и учёных, занимающихся производством вакцины.

"На этот счёт мы готовим богословско-правовое заключение – фетву", – заключил Аляутдинов.

Отметим, что "Спутник V" является первой в мире зарегистрированной вакциной на основе изученной платформы вектора аденовируса человека. Препарат уже зарегистрирован в 17 странах.