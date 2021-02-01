В Татарстане вакцины от COVID-19 попросили проверить на халяльность

В ходе пресс-конференции "Татар-информ" заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан Любовь Авдонина рассказала, что производителям вакцин "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" направлен запрос на халяльность препаратов. Об этом сообщает ГТРК "Татарстан" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Авдонина отметила, что запрос от ДУМ Татарстана стал уникальным, ранее подобные проверки не запрашивались. При этом она подчеркнула, что запрос направлен именно предприятиям, а потому ответ должен быть компетентным.

Информация о решении Комитета по стандарту "Халяль" при Духовном управлении мусульман Татарстана отправить запрос производителям вакцин, а именно – в Центр имени Гамалеи и Новосибирский центр "Вектор" появилась в конце прошлой недели.

Ряд СМИ сослались на комментарий главы Комитета Ирака Зиганшина:

"Мы хотим убедиться в том, что вакцины приносят пользу для людей, в том числе исповедующих ислам, чтобы они были во благо и чтобы они соответствовали требованию халяльности", – сказал он.

Напомним, что в январе несколько мировых вакцин от коронавируса получили сертификат халяльности в Индонезии и Малайзии.