Роспотребнадзор Татарстана рассказал, какая вакцина больше подходит мусульманам

Специалисты Роспотребнадзора Республики Татарстан провели встречу с представителями мусульманского сообщества. Так, в ходе общения был поднят вопрос о том, какая из применяемых сегодня вакцин от коронавируса больше подходит исповедующим ислам. Об этом сообщает ГТРК "Татарстан".

В первую очередь обсуждалась эффективность и состав препарата "ЭпиВакКорона". Ранее сообщалось, что им вакцинировался муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. Он специально просил использовать вакцину, разработанную научным центром "Вектор". Данный препарат, отметил он, не имеет в составе частей живых микроорганизмов. Именно поэтому "ЭпиВакКорона" не запрещена исламом.

В марте стало известно, что халяльной была признана и вакцина "Спутник V". Данное решение принял совет улемов Духовного управления мусульман.

При этом в богословском исследовании совета улемов подчеркивается, что заключение нельзя воспринимать как призыв вакцинироваться.