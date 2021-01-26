Мишустин: масштабный выпуск вакцины "ЭпиВакКорона" начнется в феврале

Масштабный выпуск вакцины "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" начнется в феврале. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

По словам Мишустина, на производство "ЭпиВакКороны" выделено более 2 миллиардов рублей, сообщает "Россия 24".

Сейчас в России идет массовая вакцинация "Спутником V", который был разработан центром имени Гамалеи. На подходе еще одна – третья по счету – российская вакцина от коронавируса. "КовиВак" создали в центре имени Чумакова. Она может поступить в гражданский оборот уже в марте.