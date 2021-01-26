Заболеваемость снижается: в РФ набирает темп вакцинация от COVID-19

На тысячу меньше, чем накануне. Количество новых случаев COVID-19 в России за сутки снизилось до уровня октября – сегодня чуть больше 18 тысяч заразившихся. Выздоровевших – почти 24 тысячи. По всей стране открывают дополнительные пункты вакцинации. За последние 10 дней их число увеличилось вдвое. Как сделать прививочную кампанию максимально удобной для всех желающих, обсуждали сегодня на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Уже в феврале стартует масштабное производство вакцины "ЭпиВакКорона" новосибирского центра "Вектор". В ближайший месяц поступит в гражданский оборот третья цельновирионная российская вакцина – центра имени Чумакова. А в Белоруссии создается совместное производство "Спутника V".

Два миллиона доз уж отправлено в регионы. Производство вакцин должно расширяться как можно быстрее – подчеркивает премьер Мишустин – чтобы препараты бесперебойно поставлялись в медучреждения и было из чего выбирать.

"Сейчас массовая вакцинация идет, в основном, "Спутником V", а в следующем месяце перейдем к масштабному выпуску вакцины ЭпиВакКорона". Она уже начала поступать в гражданский оборот. На ее производство правительство выделило свыше двух миллиардов рублей. Министерство здравоохранения получило документы для регистрации еще одной вакцины– центра имени Чумакова. Это уже третья разработка наших ученых. И в ближайшие месяцы она тоже выйдет в гражданский оборот", – сообщил Михаил Мишустин.

Лучше всех процедура вакцинации – по данным Минздрава – организована в Красноярском и Пермском краях, Белгородской, Волгоградской, Калининградской, Кировской, Курганской и Оренбургской областях.

Тех, кто сделал прививку, всё больше. Среди них теперь и главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, и несколько игроков национальной команды.

В поликлиниках страны запись на укол – теперь самая популярная услуга. Для вакцинации и возраст не помеха.

"Когда выработаются антитела, я наконец-то смогу ходить в бассейн, год не ходила", – рассказала пожилая женщина.

До окончательной победы над вирусом еще далеко. В трех регионах – это Еврейская автономная, Костромская и Смоленская области – цифры идут вверх.

Тем не менее за последние четыре недели общее число госпитализированных снизилось почти на 17%. В 60 регионах ситуация стабилизировалась. В 22 – снижение заболеваемости. Постепенно снимаются и ограничения.

Важная задача, чтобы не было проблем с лекарствами. Мишустин напоминает о поручении президента обеспечить всех, кто лечится на дому – а таких 80% – бесплатными медикаментами.

Для этого на прошлой неделе правительство дополнительно выделило два миллиарда 700 миллионов рублей. Эти деньги будут направлены на закупку лекарств для 300 тысяч пациентов.

"Коечный фонд, развернутый в количестве 256 тысяч коек, загружен чуть более 70%. Мы уже начали возврат ряда медицинских организаций к обычному оказанию медицинской помощи по вакцинации. За последние 10 дней количество пунктов вакцинации увеличилось в два раза по регионам и составило 2711 пунктов вакцинации", – сообщил Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ.

Приоритет – подчеркивают власти – для граждан России. Проживающим в нашей стране иностранцам придется немного подождать. В некоторых регионах вакцинироваться уже можно и на дому.

У сахалинца Александра Скрипникова в прошлом году было два инсульта – с трудом ходит.

"Просто возможность появилась у меня, что дома приедут, сделают прививку и желание, а почему бы и нет", – говорит он.

Флаконы со "Спутником V" привозят в специальных термосумках. Ампулу используют в течение двух часов после вскрытия.

"На данный момент у нас два человека осталось, потому что мы вчера прививали ещё. Мы троих привили в амбулатории", – пояснила Наталья Стороженко, медицинская сестра амбулатории села Стародубского Сахалинской области.

В Петербурге успешно борется с болезнью Алиса Фрейндлих. Она переведена из палаты интенсивной терапии в лечебное отделение – есть позитивная динамика. Актриса еще будет получать кислородную поддержку, а также небольшую лекарственную терапию.

Уже ясно, что стойкий иммунитет к вирусу у переболевших сохраняется на протяжении 7-8 месяцев.

Специалисты Роспотребнадзора внимательно изучают возможные мутации короновируса, прежде всего британский штамм. По данным ученых, он передается быстрее на 36%, а не 70%, как думали раньше.

"Мы тестируем новую ПЦР-тест-систему, которая умеет видеть новый коронавирус и отличать его от привычного уже за прошедший год. Но уже сегодня очевидно, что иммунитет, который сформировался после перенесенной болезни, остается и очень эффективен и противодействует британскому штамму, который имеет определенные мутации", – заявила Анна Попова, руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ.

Во всем мире растет и доверие к российскому "Спутнику V", в том числе, у ближайших соседей.

На сегодняшней встрече Михаила Мишустина со своим белорусским коллегой Романом Головченко разговор заходит о масштабном проекте по выпуску вакцины.

"В соответствии с решением президента РФ Владимира Владимировича Путина и президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко, создается совместное производство вакцины против коронавируса на территории Белоруссии", – сообщил Мишустин.

Кроме того, в начале января Россия передала Белоруссии очередную партию тест-систем для диагностики COVID-19. Такое партнерство позволит бороться с короновирусом гораздо эффективнее.