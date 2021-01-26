Станислав Черчесов привился от коронавируса

Главный тренер футбольной сборной России по футболу Станислав Черчесов сделал прививку от новой коронавирусной инфекции. Вместе с ним процедуру также прошел и главный врач национальной команды Эдуард безуглов.

Пресс-служба сборной России в телеграм-канале отметила: "В дальнейшем РФС предоставит возможность всем игрокам и тренерскому штабу сборной пройти вакцинацию от COVID-19. В данный момент большинство членов команды находятся на сборах за границей. Они смогут сделать прививку после возвращения в Россию".

Главный тренер сборной Станислав Черчесов и главный врач команды Эдуард Безуглов сделали прививку от новой коронавирусной инфекции. pic.twitter.com/wT1LWJGXru — Сборная России (@TeamRussia) January 26, 2021

Напомним, что в концовке 2020-го года состав сборной России недосчитался нескольких футболистов как раз по причине сдачи положительных тестов на коронавирус.