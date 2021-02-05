Результаты испытаний "ЭпиВакКороны" опубликуют в феврале

Результаты первой и второй фаз исследований профилактической эффективности антикоронавирусной вакцины "ЭпиВакКорона" новосибирский научный центр "Вектор" опубликует в феврале 2021 года. Если иммунологическая эффективность – это выработка специфических антител у привитых, то профилактическая эффективность – это защита привитых от заболевания.

Роспотребнадзор обсуждает возможность сокращения сроков наблюдения за участниками клинических испытаний с полугода до трех месяцев, сообщает ТАСС. Разработчики вакцины "ЭпиВакКорона" дали разъяснение конструктивных особенностей вакцины и по принципам формирования защитных антител.

"Проведение пострегистрационных клинических исследований в условиях получения рядом вакцинных препаратов разрешения на применение в Российской Федерации в рамках гражданского оборота создает сложную этическую и научную проблему продолжения контролируемых слепых рандомизированных исследований", – заявили в Роспотребнадзоре.

Минздрав России дал центру "Вектор" разрешение на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах 24 июля 2020 года. 14 октября вакцина центра "Вектора" получила регистрационное удостоверение. Также "Вектор" получил разрешения на испытание вакцины на людях старше 60 лет и на добровольцах старше 18 лет.

"ЭпиВакКорона" – вторая российская вакцина от COVID-19. Ранее разрешения на применение получила вакцина Института Гамалеи "Спутник V". Она уже одобрена к применению в 18 странах мира.