Новые антитела и препарат от радиации: открытия российских ученых

Российские ученые обнаружили антитела, которые обезвреживают коронавирус сильнее, чем те, которыми лечили экс-президента США Дональда Трампа.

Открытие сделали в Сибирском отделении Российской академии наук. Глава РАН Александр Сергеев​​​ рассказал, что ученые получили целый спектр этих антител. "Сейчас определены три антитела, которые имеют константу связи больше, чем соответствующие величины в первых двух американских препаратах, которые уже зарегистрированы фирмой Regeneron", – цитирует Сергеева РИА Новости.

По его словам, они имеют серьезный потенциал, чтобы стать основой для лекарств.

В свою очередь Пермский национальный исследовательский политехнический университета сообщил об изобретении биологического сорбента, который поможет защитить от радиации работников атомной промышленности. Основой для вещества стали морские водоросли Zostera marina и ферроцианид железа, передает ТАСС.

Исследования на лабораторных животных доказали, что по сравнению с аналогами вещество работает быстрее, а его поглотительная способность в два раза выше. Разработка будет перспективна для применения атомщиками, в частности, перед входом в опасные зоны.