Стало известно о новых антителах к коронавирусу

Ученые идентифицировали новые фрагменты антител к коронавирусу SARS-CoV-2. Это так называемые нанотела – они меньше обычных антител, пишет MedicalXpress.

Благодаря своему размеру нанотела лучше проникают в ткани и могут вырабатываться в больших количествах. Международная группа ученых, возглавляемая специалистами из университета Бонна, сумели объединить их в молекулы, которые, вероятно, смогут атаковать разные части вируса.

Опыты проводили на животных: альпаке и ламе. Им вводили поверхностный белок SARS-CoV-2, после чего их иммунная система воспроизводила антитела. Причем, помимо сложных антител у них вырабатывался и более простой вариант, который может служить основой для нанотел. Спустя неделю после заражения у животных взяли образцы крови. Из них ученые выделили элементы, которые распознают белок-шип (с его помощью клетки вируса прикрепляются к клеткам организма). Эффективность против патогена показали четыре вида нанотел. Из-за них вирус не может связываться с клетками.

Один из авторов исследования Мартин Хеллберг отметил, что ученые "сшили" вместе нанотела, которые связываются с разными участками шипа-белка коронавируса. Это позволило остановить распространение вируса между клетками. По мнению Хеллберга, нанотела можно будет использовать в качестве лекарства от COVID-19.

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