Роспотребнадзор уточнил данные о мутациях коронавируса

Мутации коронавируса SARS-CoV-2, выявленные в России, не влияют на течение заболевания. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что были проанализированы полные геномы новых штаммов: значимых изменений в них не обнаружено.

"В настоящий момент в Российской Федерации прочитаны полные геномы более 1500 изолятов нового коронавируса, – говорится в сообщении. – Отмеченные на территории российской Федерации мутации не влияют на значимые изменения течения болезни",

В ведомстве уточнили, что новый коронавирус отличается относительно низкой скоростью накопления мутаций.

"Изучение генетической изменчивости коронавируса обеспечивает оперативный мониторинг за патогеном и готовность к незамедлительному принятию необходимых мер при появлении более опасного варианта вируса", – добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось о выявлении так называемого британского штамма коронавируса. Власти Великобритании отметили, что этот штамм может быть более заразным, чем уже известные, а также может привести к более тяжелому течению болезни.

Комментируя это сообщение, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович отметила, что данных о влиянии нового штамма на течение болезни пока нет. Также нет информации о том, влияет ли он на эффективность вакцин против коронавируса.