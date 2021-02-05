Шри-Ланка и ЮАР интересуются российской вакциной

Интерес к российской вакцине от коронавируса "Спутник V" проявили Шри-Ланка и ЮАР. Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса направил запрос российскому правительству о приобретении вакцины. Ответ превзошел ожидания: Москва предложила Шри-Ланке помочь с производством российской вакцине на острове.

Председатель Государственной фармацевтической корпорации Шри-Ланки Прасанна Гунасена начал подготовку к получению российской вакцины. При этом руководство страны, население которой превышает 20 миллионов человек, планирует также приобрести 2 миллиона доз разработанной Pfizer и BioNTech вакцины, добавляет "Интерфакс". В Шри-Ланке более 67 случаев заражения COVID-19, 339 пациентов скончались.

С Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи установили контакт правительство Южно-Африканской Республики. Министр здравоохранения ЮАР Звелини Мкизе начал консультации по приобретению российской вакцины. Документы пока еще не подписывались.

Претория уже заключила контракты на поставку вакцины для 26 миллионов южноафриканцев. 9 миллионов доз вакцины по 10 долларов за каждую предоставит группа Johnson & Johnson, во втором квартале начнутся поставки вакцины от Moderna стоимостью от 30 до 42 долларов. Правительство ЮАР планирует для достижения коллективного иммунитета вакцинировать 40 из почти 60 миллионов населения страны.

Медики в ЮАР оценили результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины "Спутник V" как впечатляющие. Южноафриканские специалисты назвали вакцину "Спутник V" как одну из наиболее эффективных прививок от COVID-19, наряду с Pfizer и Moderna.

Эффективность российской вакцины "Спутник V" составила 91,6% по результатам третьей стадии исследований, которые опубликовал журнал Lancet. После прививки "Спутником V" антитела к коронавирусу были обнаружены у 98% добровольцев.

"Спутник V" уже зарегистрирован в 18 странах: в России, Аргентине, Боливии, Алжире, Белоруссии, Венгрии, ОАЭ, Сербии, Палестине, Венесуэле, Мексике, Никарагуа, Парагвае, Туркмении, Иране, Гвинее, Тунисе и Армении.