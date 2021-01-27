Никакой "побочки": вакцину "КовиВак" получили уже порядка 300 добровольцев

Почти 300 добровольцев уже привиты вакциной от коронавируса "КовиВак". Ее разработали в Научном центре имени Чумакова.

Никаких побочных эффектов, кроме покраснения в месте укола, у получивших вакцину не было. Об этом телеканалу "Россия 24" рассказал заместитель генерального директора центра Константин Чернов.

Ранее Министерство здравоохранения РФ получило документы для регистрации третьей вакцины российского производства. В марте текущего года она выйдет в гражданский оборот. Ежегодно планируется выпускать 7,5 миллиона доз.

Сейчас россиян прививают от коронавируса COVID-19 в основном первой зарегистрированной в стране вакциной "Спутник V". Ее разработали в Центре имени Гамалеи. Также в России зарегистрирована и выпущена в гражданский оборот вакцина "ЭпиВакКорона" центра "Вектор", но ее масштабное производство предполагается запустить только с февраля.