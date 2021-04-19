"КовиВак" выходит в гражданский оборот

Третья – разработанная в России вакцина "КовиВак" (Covivac) от центра им. Чумакова выходит в гражданский оборот. Уже на этой неделе она появится в поликлиниках 18 регионов.

Накануне в логистический центр пришли 120 тысяч доз. Здесь на специальном складе холодного хранения, где постоянно поддерживается температура +2, +8, партию перетасуют на более мелкие.

За тем чтобы холодовая цепь не была нарушена следить помогают термодатчики. А в грузовиках еще и термописцы, которые каждую минуту измеряют температуру на борту.

"На сегодня запланированы первые поставки вакцины в регионы: Ленобласть, Московский регион, Республика Татарстан, Ставрополье, Приморский край", – отметил заместитель генерального директора фармхолдинга госкорпорации "Ростех" Владимир Котович.

"КовиВак" одобрен для категории о 18 до 60 лет. Вирус сначала выращивают на клеточных плантациях, а потом обезвреживают с помощью специального вещества- проверенная годами технология. Так производят большинство вакцин из национального календаря. Вторую фазу исследований "КовиВак" прошел уверенно. Побочных эффектов ни у кого из 600 добровольцев не отмечалось. При этом антитела выработались у 85 процентов.

"Третью фазу мы планировали провести, начиная с мая. Там будет задействовано более 32 тысяч человек, как мы рассчитываем. И она будет проводиться в отношении различных групп риска", – отметил заместитель гендиректора Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов Константин Чернов.

Фактическая эффективность вакцины в итоге может быть еще выше. Ученые уже уточнили данные по "Спутнику V". Из почти 4 миллионов россиян, прошедших полный курс вакцинации, ковидом в легкой форме заболело меньше сотой доли процента. Таким образом, эффективность составила почти 98 процентов. Изначально считали, что около 90.

Узнать, насколько надежно после вакцинации защищены именно вы – теперь проще. Ученые разработали экспресс-тест, который показывает уровень вируснейтрализующих антител. Сделать его можно в домашних условиях за считаные минуты. Себестоимость низкая.

"Точность теста достаточно высокая – 96 процентов, это очень высокая специфичность. Мы специально откалибровали наши реагенты на пациентах, которые уже получили вакцину "Спутник V" совместно с центром Гамалеи", – сказал генеральный директор Rapid Bio Анжей Жимбиев.

Ситуация в стране остается относительно стабильной. В рейтинге стран с наибольшим приростом заболевших Россия перемещается все ближе к концу списка.

"Среднесуточная заболеваемость. Вы видите, что на сегодняшний день для России это 87 позиция. Мы сегодня находимся в точке, когда ситуация стабилизируется", – подчеркнула руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.

При этом в Роспотребнадзоре подчеркивают, что стабильность – хрупкая. В стране растет число случаев заражения новыми штаммами. Если в начале апреля было выявлено всего около 100 заболевших британским вариантом, сейчас уже почти 200. Кроме того, формируются и новые российские штаммы – сибирский и северо-западный.

"Просто будем наблюдать. Сейчас говорить о том, что надо всем срочно начинать бояться ездить на северо-запад или людям, проживающим на северо-западе надо попрятаться в погреба и сидеть там, я бы не стал", – сказал заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Дедков Владимир Георгиевич.

В Краснодаре закупают аппараты искусственной оксигенации, которые без участия легких насыщают кровь кислородом. Чтобы спасать самых тяжелых пациентов, их по-прежнему много.

В Белгороде врачи жалуются, что в реанимации молодых сейчас нет. А бороться за жизнь возрастных пациентов особенно сложно. "Пациенты реанимационные – все возрастные. Для них процесс лечения крайне сложный и тяжелый", – говорят медики.

Режим самоизоляции для людей категории 65+ отменили уже в 20 регионах. Но не везде, пенсионеры спешат на вакцинацию.

Зато радует статистика на селе. Явка на вакцинацию к мобильным пунктам почти везде – 100 процентов. Приходят всей деревней. Впереди сезон – не до болезней.