Инфекционист высказался о вакцинации при наличии антител

Вакцинация от COVID-19 безопасна для человека, перенесшего коронавирусную инфекцию и имеющего антитела.

Как считает доцент кафедры инфекционных болезней Северного государственного медицинского университета (Архангельск) Владимир Агафонов, здоровью прививка не навредит, а количество антител увеличится даже при их наличии.

Он отметил, что совсем необязательно перед вакцинацией сдавать анализ на наличие антител, передает "Интерфакс".

"Если такая возможность есть и эти данные имеются, то это неплохо. Если нет – то это необязательно", – сказал Агафонов, отметив, что, если факт наличия антител подтвержден, можно не прививаться.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 22 января число заболевших коронавирусной инфекцией в России выросло на 21 513 человек.