Найден способ снизить риск заражения коронавирусом

Заболевшие COVID-19 страдают от проблем с легкими. Поскольку коронавирус поражает дыхательную систему, на риск заражения и тяжесть болезни оказывает влияние качество воздуха. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Он пояснил, что если воздух насыщен кислородом, то течение всех респираторных заболеваний, включая COVID-19, становится легче.

При этом грязный воздух повышает восприимчивость ко всем вирусным инфекциям, и коронавирусная – не исключение.

Поэтому врач советует постоянно обеспечивать приток чистого свежего воздуха в помещение.

Болибок рекомендует обратить особое внимание на помещение, где мы спим – оно должно хорошо проветриваться. Кроме того, там нужно часто проводить влажную уборку.