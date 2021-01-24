Доктор Комаровский рассказал, как можно снизить риск заражения COVID-19

Врач и телеведущий Евгений Комаровский на своем YouTube-канале посоветовал, как можно контролировать увеличение риска заражения COVID-19 в закрытых помещениях с большим скоплением людей.

Как отмечает врач, плохая вентиляция является одним из факторов, который влияет на распространение инфекции. Лучшее решение данной проблемы – установка в помещениях специальных приборов для отслеживания концентрации углекислого газа.

Место является потенциально опасным, если в нем высокая концентрация СО2. Туда не стоит ходить, чтобы не заразиться коронавирусом COVID-19.

Обычно концентрация углекислого газа измеряется в количестве частей на миллион (ppm), напомнил доктор.

Комаровский пояснил, что в помещении можно находиться без угрозы для здоровья, если там ниже тысячи единиц. Если выше тысячи – необходимо проветривание. Выше 1,5 тысячи единиц – находиться в помещении опасно.

По словам специалиста, размещение датчиков качества воздуха целесообразно, например, в офисах и школьных классах – так люди, находящиеся там, сразу поймут, когда необходимо будет проветрить помещение.