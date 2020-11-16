Отец убил сына из-за шумной игры в нарды

Трагически завершились вечерние посиделки с супругой для 26-летнего жителя Хакасии – его в пылу ссоры зарезал родной отец. Причиной конфликта злоумышленник назвал излишний шум во время настольной игры, передает региональное управление СКР.

Семейная драма разыгралась 11 ноября в селе Бельтирское Аскизского района. Владелец дома играл с женой в нарды, но, как человек азартный, часто вскрикивал и бил рукой по столу. Это обстоятельство крайне раздражало 50-летнего мужчину, который изрядно выпил в тот вечер и желал покоя и тишины. Перебранка быстро переросла в драку, а ее исход решил подвернувшийся под руку старшего из противников нож – его он вонзил в грудь сыну. Ранение оказалось фатальным.

Подозреваемого в убийстве задержали рядом с телом сына, суда он будет дожидаться в следственном изоляторе.