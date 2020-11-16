Даниил Квят: непросто бороться с соперниками, трассой и машиной

Гонщик формулической команды Alpha Tauri Даниил Квят остался не вполне доволен итогами Гран-при Турции, где он занял 12-е место. Россиянин подвел итоги гонки в Стамбуле, которая, по его словам, принесла ему больше разочарования, нежели удовлетворения от сделанной работы.

"Это был не самый насыщенный день, – цитирует Квята официальный сайт "конюшни". – Я просто проводил свою гонку и финишировал 12-м – вряд ли мы могли выступить лучше. Я немного разочарован, потому что не заработал очки. Когда всю гонку борешься с машиной и не получаешь результат, это неприятно".

По признанию пилота, гонка была сложной, покрытие и погодные условия – дождь, – оставляли желать лучшего: "В целом темп на мокрой трассе был не очень, мы не могли попасть в рабочее окно. Нужно понять, что мы сделали не так, и извлечь выводы".

"К счастью, ошибки были совсем незначительными, если не считать одного разворота, так что здорово, что я добрался до финиша в таких условиях – это хорошая тренировка концентрации!" – заключил Даниил.