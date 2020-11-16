Мишустин предложил провести реформу системы госуправления

Реформу административной системы в России откладывать нельзя, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, оптимизация системы госуправления начнется уже 1 января 2021 года.

"Важно быстро и качественно настроить систему государственного управления, как и поручал президент", – сказал глава правительства на совещании с вице-премьерами, которое транслировал телеканал "Россия 24".

Мишустин предложил реформу "не растягивать" и провести ее за три месяца. Вопросами, связанными с реализацией изменений, будет заниматься специальная рабочая группа, которую только предстоит создать.

"Нужен не огромный, а рационально сформированный штат компетентных специалистов и четко определенная сфера ответственности каждого органа исполнительной власти", – подчеркнул премьер.

По его словам, в центральных аппаратах, где сейчас свободно порядка 20 процентов вакансий, штат следует сократить на 5 процентов. В территориальных органах ведомств среднее количество не закрытых вакансий составляет 18 процентов. Там штат сократят на десятую часть.

"Делать будем это за счет, в основном, вакантных позиций", – заключил глава правительства.

13 ноября сообщалось, что для оптимизации работы российского правительства перераспределил обязанности между своими заместителями. Ранее претерпел ряд изменений сам кабинет министров.