Колумнист Forbes: в Америке столкнулись два мира – цифровой и реальный

В условиях политического кризиса, когда Соединенные Штаты фактически оказались расколотыми на два непримиримых лагеря, корпорации заняли одну из сторон, отказав другой в праве голоса. По мнению колумниста издания Forbes Ариэля Коэна, которое он высказал в эфире телеканала "Россия 1", Америка до сих пор продолжает процесс самообучения: как жить вместе.

"Америка с трудом учится жить дружно, – подчеркнул Ариэль Коэн, – но я очень надеюсь, что происходящее сейчас в стране будет осмыслено. Но пока я этого не вижу. Все продолжают указывать пальцами друг на друга, восклицая: ты дурак, а я самый хороший".

Описывая ситуацию с захватом здания Конгресса, политолог отметил, что в одном ряду среди погромщиков оказались и члены неонацистских антисемитских группировок, и сын одного из американских судей, еврей по национальности.

"Для меня главный вопрос, – заметил в Ариэль Коэн в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым", – что собой представляют эти квази-монополисты в соцсетях. Если они имеют право заблокировать любого человека, то как можно с этим бороться".