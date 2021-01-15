Иранские военные запустили "Зульфикар", "Зальзаль" и "Дизфуль"

Корпус стражей исламской революции провел масштабные учения под названием "Великий пророк 15". В ходе маневров иранские военные сначала применили ударные беспилотники, которые уничтожили противоракетную оборону условного противника, сообщает агентство ТАСС.

После этого по целям были запущены баллистические ракеты "Зульфикар", "Зальзаль" и "Дизфуль".

Ранее иранские военные устроили морские учения в Оманском заливе. Вооруженные силы Исламской Республики заметили рядом с районом проведения маневров иностранную подводную лодку. Однако сразу после обнаружения она ретировалась.