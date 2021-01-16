Иранские ракеты взорвались в 160 километрах от авианосца ВМС США

В 160 километрах от американского авианосца "Нимиц" взорвались выпущенные Ираном ракеты большой дальности. Пуск проводился в ходе учений.

По данным FoxNews, ракеты приводнились в опасной близости от коммерческого корабля в Индийском океане и в 100 милях от ударной группы во главе с "Нимицем". Причем ракеты не были видны ни с авианосца, ни с кораблей сопровождения, но после взрыва осколки далеко разлетелись в разные стороны.

Агентство Tasnim сообщило, что военные Ирана провели пуски баллистических ракет, поразив цели на расстоянии 1,8 тысячи километров. В годовщину гибели генерала Касема Сулеймани в Тегеране усилилась антиамериканская риторика, и целая серия учений Ирана прошла на фоне напряженности между странами. Пентагон усилил меры безопасности и заявил о готовности ответить на любые акты агрессии.