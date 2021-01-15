Очевидец снял на видео жесткую аварийную посадку самолета

Житель муниципалитета Канарана, расположенного в бразильском штате Мату-Гросу, запечатлел на видео момент аварийной посадки легкомоторного самолета, произошедшей в минувшую среду, 13 января.

По информации, озвученной СМИ, у Embraer EMB 810 Seneca возникли проблемы с электрооборудованием и пилот, готовившийся к приземлению в региональном аэропорту, принял решение совершить экстренную посадку.

Летчик заметил подходящую площадку на ферме и направил самолет туда – посадка вышла жесткой, но все три человека, находившиеся на борту, остались живы.

Местные жители, поспешившие на помощь, самостоятельно доставили пострадавших в ближайшую больницу. Известно, что ни пилот, ни его пассажиры не получили серьезных травм.