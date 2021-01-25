Самолет с футболистами разбился по пути на игру в Бразилии

Жертвами крушения легкомоторного самолета в центральной части Бразилии стали президент футбольного клуба "Палмас Футбол и Регатас" (Palmas Futebol e Regatas), четверо его игроков и пилот, сообщает G1. Место происшествия сняли на видео.

Двухмоторный Beechcraft Baron рухнул утром в воскресенье (по местному времени) примерно в 25 километрах от аэропорта Порту-Насионал (штат Токантинс), откуда он и вылетел. Лайнер направлялся в Гоянию, где должна была состояться очередная встреча серии D c командой "Вила Нова" (Vila Nova). Матч в итоге был перенесен.

Самолет упал посреди поля и загорелся, после этого, как сообщают очевидцы, прогремели два взрыва. В итоге от воздушной машины остались только выгоревшие обломки.

На борту, помимо пилота, находились президент клуба Лукас Мейра и футболисты Лукас Пракседеш, Гильерме Ноэ, Рануле и Маркуш Молинари, все они погибли. У игроков ранее был выявлен коронавирус, в воскресенье заканчивался период из изоляции, но на матч они полетели отдельно от команды.

Авиационные власти заподозрили владельца самолета – строительную компанию из соседнего штата Пара – в незаконном предоставлении услуг авиатакси, однако представители футбольного клуба заявили, что Лукас Мейра недавно приобрел лайнере, а документы находились в стадии оформления.