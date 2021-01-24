24 января 2021 23:15

Пеле выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе футболистов


Global Look Press

Легендарный футболист Пеле высказался об авиакатастрофе, в которой погибли президент и четыре игрока футбольного клуба "Пальмас", выступающего в четвертом по силе дивизионе Бразилии.

"Сегодня печальное воскресенье для бразильского футбола, – написал Пеле в Twitter. – Я выражаю свои соболезнования и молитвы семьям игроков и президента "Пальмаса", погибших в авиакатастрофе".

Напомним, в районе бразильского города Порту-Насиунал частный самолет потерпел крушение недалеко от взлетно-посадочной полосы.

Погибли все шесть человек, находящихся на борту – вратарь Рануле (27 лет), защитники Лукас Пракседес (28 лет), Гильерме Ноэ (28 лет), полузащитник Маркус Молинари (23 года), президент клуба Лукас Мейра (32 года) и пилот самолета.

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