Пеле выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе футболистов

Легендарный футболист Пеле высказался об авиакатастрофе, в которой погибли президент и четыре игрока футбольного клуба "Пальмас", выступающего в четвертом по силе дивизионе Бразилии.

"Сегодня печальное воскресенье для бразильского футбола, – написал Пеле в Twitter. – Я выражаю свои соболезнования и молитвы семьям игроков и президента "Пальмаса", погибших в авиакатастрофе".

Hoje é um domingo triste para o futebol brasileiro. Transmito minha solidariedade e minhas orações aos familiares dos envolvidos no acidente que vitimou jogadores e o presidente do @PalmasFutebol. — Pelé (@Pele) January 24, 2021

Напомним, в районе бразильского города Порту-Насиунал частный самолет потерпел крушение недалеко от взлетно-посадочной полосы.

Погибли все шесть человек, находящихся на борту – вратарь Рануле (27 лет), защитники Лукас Пракседес (28 лет), Гильерме Ноэ (28 лет), полузащитник Маркус Молинари (23 года), президент клуба Лукас Мейра (32 года) и пилот самолета.