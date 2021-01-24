Президент и четыре футболиста бразильского "Пальмаса" погибли в авиакатастрофе

В воскресенье, 24 января, в районе бразильского города Порту-Насиунал потерпел крушение частный самолет, на борту которого находились президент и четыре игрока футбольного клуба "Пальмас".

Самолет разбился недалеко от взлетно-посадочной полосы сразу после взлета. Как сообщает Globoesporte, никто из шести находящихся на борту человек не выжил.

Погибшие – вратарь Рануле (27 лет), защитники Лукас Пракседес (28 лет), Гильерме Ноэ (28 лет), полузащитник Маркус Молинари (23 года), президент клуба Лукас Мейра (32 года) и пилот самолета.

"Пальмас" выступает в четвертом по силе дивизионе Бразилии. В понедельник у команды запланирован матч с "Вила-Новой". Соперник уже выразил свои соболезнования и согласился на перенос игры.

Напомним, что это уже не первая авиакатастрофа в Южной Америке с участием футболистов. В 2016-м году в Колумбии разбился самолет, на борту которого находилась бразильская команда "Шапекоэнсе". Тогда из 77 человек выжили только шестеро.