Сильвио Берлускони выписали из больницы

Экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони выписан из кардиологической клиники в Монако, куда он попал с аритмией 11 января.

Как передает РИА Новости, об этом рассказали источники в возглавляемой им партии "Вперёд, Италия"​​​.

Отмечается, что 84-летний Берлускони уже вернулся на виллу своей дочери Марины под Ниццей, где в 2020 году он провёл большую часть локдауна.

Осенью 2020 года политик переболел COVID-19. В 1997 году Берлускони был прооперирован по поводу рака простаты, в 2006 году ему был установлен электростимулятор, спустя 10 лет он подвергся операции по пересадке аортального клапана, в 2019 году врачи сделали ему операцию из-за непроходимости кишечника.