Экс-президент Боливии вылечился от ковида

После антиковидной терапии из больницы выписался экс-президент Боливии и лидер социалистического движения страны Эво Моралес. Политик написал, что очень благодарен врачам клиники, где проходил лечение, и выразил свое восхищение их самоотверженностью.

Факт заражения Моралеса был обнародован 13 февраля, до этого политик всю информацию опровергал и обвинял конкурентов в распространении слухов.

Моралес ушел с поста президента и уехал из страны в 2019 году, за ним ушло все высшее руководство Боливии. В 2020 году на выборах победил социалист Луис Арсе.