Путин пообещал Боливии вакцину от COVID-19

Поставки российских вакцин "Спутник V" в Боливию по телефону обсудили президент России Владимир Путин и его боливийский коллега Луис Арсе. Кроме того, два президента обсудили сотрудничество в энергетике и на транспорте между Москвой и Сукре.

Также главы государств обсудили шаги по развитию торгового партнерства, сообщила пресс-служба главы российского государства. Путин и Арсе договорились продолжить контакты, добавила пресс-служба Кремля.

Российская вакцина одобрена уже в 60 странах. Шестидесятой стала Индия. Боливия также зарегистрировала российскую вакцину для применения у себя в стране еще в январе 2021 года. А в декабре 2020 года российскую вакцину зарегистрировала Аргентина.

В Боливии ежедневно фиксируется более полутора тысяч новых заражений коронавирусом COVID-19. Всего подтверждено почти 290 тысяч случаев заражения. При этом коронавирус стал причиной смерти 12 тысяч 648 жителей этой страны за год пандемии. Всемирная организация здравоохранения еще на три месяца продлила режим чрезвычайной ситуации в мире из-за коронавируса.