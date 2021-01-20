Президенты России и Боливии обсудили борьбу с коронавирусом

Пресс-служба Кремля сообщила, что в ходе состоявшегося телефонного разговора президенты России Владимир Путин и Боливии Луис Арсе обсудили двусторонние отношения и сотрудничество в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в том числе, в сфере использования вакцин.

Собеседниками была подчеркнута важность достигнутых в декабре минувшего года договоренностей о поставках в Боливию российского препарата "Спутник V". Они условились о продолжении тесного взаимодействия на этом направлении, передает ТАСС.

В конце 2020 года президент Боливии сообщал, что страна приобретет 5,2 миллиона доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Как ожидается, первая партия российской вакцины – более 1,7 миллиона доз – будет поставлена в конце марта, еще 1,7 миллиона доз Боливия планирует получить в конце апреля. Остальная часть вакцины должна быть доставлена в страну в мае. При этом до конца января текущего года российская сторона должна поставить около 6 тысяч доз "Спутника V", которые планируется использовать для защиты наиболее уязвимых групп населения.