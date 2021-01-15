Президент Азербайджана объявил о "большом возвращении" в Карабах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о начале восстановительных работ в Нагорном Карабахе и "большом возвращении" в регион.

Как передает ТАСС, данное заявление он сделал во время закладки фундамента международного аэропорта в Физулинском районе в Карабахе.

Алиев сообщил, что дан старт всем восстановительным работам, в том числе, в городе Шуша, объявленном культурной столицей Азербайджана и возвращении ему исторического облика.

В частности, президент привез в Шушу бюсты основоположника азербайджанской музыки композитора Узеира Гаджибекова, известной поэтессы XIX века Хуршидбану Натаван и оперного певца Бюль-бюля. В начале 90-х скульптуры были демонтированы и вывезены в Армению, а затем выкуплены Баку.

27 сентября 2020 года между Азербайджаном и Арменией вспыхнул военный конфликт, в ходе которого стороны применяли тяжелую артиллерию, бронетехнику и авиацию, в том числе, беспилотные летательные аппараты. Общее число жертв составило более пяти тысяч человек.

Бои завершились 9 ноября, когда при посредничестве Москвы Баку и Ереван заключили соглашение о прекращении огня, введении на пять лет в регион российских миротворцев и переходе ряда районов Нагорного Карабаха под контроль Азербайджана.