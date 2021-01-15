На заседании Совбеза обсудили встречу Путина с Алиевым и Пашиняном

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Одной из тем встречи стали итоги саммита РФ – Азербайджан – Армения, посвященного урегулированию в Нагорном Карабахе. Также обсуждались другие актуальные вопросы внутренней и внешней политики страны.

Переговоры Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном состоялись 11 января. На них российский лидер заявил, что война в Нагорном Карабахе стала важнейшим событием года. По его словам, в настоящее время ситуация в регионе нормализуется.

Алиев выразил уверенность в том, что конфликт в регионе остался в прошлом и нужно думать о будущем, о том, как жить людям вместе. Вместе с тем Никол Пашинян считает, что конфликт не был урегулирован и незакрытым остается вопрос статуса Нагорного Карабаха.